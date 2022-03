Nicolato: "Sono preoccupato per i nostri giovani"

Il Ct degli azzurrini: "Abbiamo bisogno di giovani per la Nazionale A e i nostri giocano poco nei rispettivi campionati. In attacco non gioca praticamente nessuno. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi". L'U21 sfiderà Montenegro e Bosnia Erzegovina, venerdì 25 (ore 18.30) e martedì 29 marzo (ore 17.30) per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria

Anche l'Italia U21 si è radunata oggi, con il Ct Paolo Nicolato che ha convocato 27 giocatori. In programma, infatti, ci saranno due gare valevoli per le qualificazioni agli Europei di categoria: la prima venerdì 26 marzo a Podgorica contro il Montenegro (ore 18.30) e la seconda al Nereo Rocco di Trieste contro la Bosnia Erzegovina, martedì 29 marzo (ore 17.30). Tanti problemi nella compilazione della lista per il Ct, che punta il dito contro il poco utilizzo dei giovani: "Il calcio italiano rischia di subire questa situazione, abbiamo bisogno di ragazzi per la Nazionale A. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi. In attacco praticamente non gioca più nessuno. L'Europa ci sta insegnando molte cose, dobbiamo avere umiltà e occhi. In alcuni reparti non gioca nessuno. Sono preoccupato, spero non ci siano infortuni". Tra le new entry, c'è anche Nicolò Cambiaghi, attaccante classe 2000 del Pordenone: "Le porte della Nazionale sono girevoli, è uno che è entrato e può giocarsi le sue chance. Ha mostrato continuità, sta bene fisicamente, è alla pari degli altri anche se gioca in serie B e in una squadra in difficoltà. Sono contento di averlo in gruppo".