Italia-Macedonia sarà diretta dal francese Turpin

Designato l'arbitro per la decisiva partita dell'italia contro la Macedonia del Nord in programma giovedì prossimo allo stadio Barbera di Palermo che vale un posto nella finale playoff per il Mondiale di novembre in Qatar. Si tratta del 39enne francese Clement Turpin, uno dei fischietti più emergenti in Europa. Anche il resto della squadra arbitrale è francese: Nicolas Danos e Cyril Gringore i guardalinee, Jerome Brisard e Delajod Willy al Var e Benoit Bastien quarto uomo. Turpin in questa stagione ha diretto in Champions League Villarreal-Atalanta e Milan-Porto e in Europa League Spartak Mosca-Napoli