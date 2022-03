Una partita beffa, tra le due sconfitte del percorso C della semifinale playoff. Italia e Turchia non andranno al Mondiale, ma dovranno sfidarsi martedì 29 marzo. Nella stessa serata è in programma la finale, quella sì, che regalerà il posto per qualificarsi al Mondiale del Qatar tra Portogallo e Macedonia del Nord. La partita si giocherà a Konya alle 20:45 e, come previsto dal regolamento Uefa, potrà regalare al massimo punti in chiave ranking. Il programma è stato confermato dallo stesso presidente Gabriele Gravina in conferenza stampa e da Robero Mancini: "Ora che si fa? Si torna a Coverciano, ci si allena e si va a giocare in Turchia", ha spiegato il commissario tecnico. "Il programma sarà la cura per rimarginare le ferite, come abbiamo condiviso le gioie di questi tre anni, ora dobbiamo superare insieme questo dolore. Io raccolgo maggiori energie, ci metto la faccia, per rilanciare nel più breve tempo possibile il percorso che Roberto sta portando avanti", ha spiegato Gravina. E dunque, per questo motivo la Nazionale si ritroverà a Coverciano nella giornata di oggi per un allenamento programmato per le 16. Ci sarà l’opportunità per tornare in campo e magari dare spazio a chi nel match contro la Macedonia del Nord ha giocato di meno. Allenamenti programmati fino a domenica, poi la partenza per la Turchia.