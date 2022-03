“Questa è la delusione più grande della mia carriera… devo riflettere". A poche ore di distanza dalla seconda eliminazione consecutiva da un mondiale, queste parole quasi accompagnano il Ct Mancini nell’allenamento in preparazione della più inutile della partite, quella del 29 in Turchia che si gioca solo per i ricavi dei diritti tv e per il punteggio nel ranking. Sono parole che indirizzano emozioni e suggeriscono scelte future. Mancini è a un bivio restare o dimettersi… "Intanto venite qui e lavoriamo, presto saprete, ora ritroviamo un po' di serenità". Possibile che tutto sia stato vano? Che gli ultimi 4 anni si siano sbriciolati con quel gol di Trajkovski? No… Certo gli errori, il peccato di gratitudine (nel calcio spesso cattiva consigliera), quel cammino sgangherato dopo l’europeo vinto, solo 2 vittorie in 8 gare e l’incapacità cronica di trasformare in rete idee ed opportunità, non possono cancellare la speranza che il gioco del Mancio aveva suscitato