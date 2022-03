Sono i giocatori da cui, per motivi anagrafici oltre che per l’indiscutibile talento, la Nazionale italiana dovrà avere la forza di ripartire dopo il tonfo. Chiesa, Zaniolo, Barella, Donnarumma, ma non solo: una generazione di giovani campioni italiani che non ha ancora mai giocato un Mondiale, e che dovrà attendere almeno altri 4 anni. Ma che età avranno quando riusciranno a fare il loro esordio mondiale?

CHI ENTRA, CHI ESCE: COME CAMBIA L'ITALIA