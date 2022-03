Dopo la delusione per la sconfitta contro la Macedonia del Nord nei playoff mondiali, il ct è tornato a parlare dell'eliminazione degli azzurri e del suo futuro: "È davvero dura da accettare - ha scritto su Instagram -, ma accogliere anche le sconfitte nella vita fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva. Prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. L'unica mossa azzeccata ora è rialzare la testa e lavorare per il futuro"

Ha scelto Instagram per esprimere il suo pensiero. Dopo la dolorosissima sconfitta ai playoff contro la Macedonia del Nord, il ct della Nazionale Roberto Mancini è tornato a parlare dell'eliminazione degli Azzurri, che per la seconda volta consecutiva non parteciperanno ai Mondiali. Mancini ha ripercorso la strada dell'Italia, che in pochi mesi è passata dalla gioia per essere salita sul tetto d'Europa alla delusione per essere rimasta ancora una volta fuori dalla coppa del mondo. E adesso è tempo di valutazioni: il futuro del ct è ancora in bilico, ma per fare ogni valutazione c'è bisogno di tutto il tempo necessario.