Nella 'Finalissima' di Wembley si affrontano la nazionale campione d'Europa e quella campione del Sudamerica. L'Italia torna a Londra 11 mesi dopo la finale dell'Europeo per sfidare Messi e compagni. Idee chiare per Mancini: Raspadori al posto di Insigne (infortunato), Belotti punta centrale. In difesa la solita coppia Bonucci-Chiellini. Scaloni con il super tridente: Messi-Lautaro-Di Maria. Calcio d'inizio alle 20.45