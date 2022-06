Mancini, il visionario è tornato: il segnale

Mancini, il visionario è tornato! L’ 1 a 1 contro la Germania, non varrà una finale mondiale, ma è un segnale di speranza, è un percorso tracciato, in parte chiude con il passato. Mancini si riprende la sua visione, supera gli errori e si rimette al lavoro con quel fiuto e quella fantasia che anche Flick gli ha riconosciuto alla vigilia della gara di Bologna. I giovani io in campo ce li metto! Do loro il diritto all’errore in un palcoscenico importante…e mi metto lì, a guardare che cosa hanno da dare a me e alla gente che tifa Italia. E la gara di Bologna ha dato buone indicazioni e non solo buoni propositi. C’era e c’è la freschezza e la voglia di molti di prendersela questa opportunità in azzurro, l’orgoglio di dare una mano nella seconda ricostruzione del Mancio. La rivoluzione dell’11 iniziale, i cambi, i 6 esordienti non valgono solo come provocazione all’apparato ma ci riportano il Mancio con una visione credibile ed futuribile. Meno possesso, più pressione più verticalizzazioni: un modo nuovo di utilizzare il centrocampo a 3 senza i mostri sacri. Un modo diverso di provare a comandare il gioco perchè, dice il CT Felice, io non sono felice , se non vinco!