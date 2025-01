A caccia di punti verso il passaggio del turno in Europa League, Claudio Ranieri ha ricordato Gigi Riva e introdotto la sfida a Sky: "Sono giovani e hanno qualità, voglio vedere come reagiremo alle loro transizioni. Sarà una gran bella prova: vogliamo sbloccarci in trasferta e andare avanti in Europa". E in conferenza stampa su Farioli: "È giovane, sta facendo bene All'Ajax. E aspetterà...". AZ Alkmaar-Roma è in diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

In serie utile da sette partite tra campionato e coppe, la Roma vuole farsi strada in Europa League. Ci proverà ad Alkmaar, casa dell'AZ che in classifica ha un punto in meno dei giallorossi (otto contro nove, entrambe attualmente destinate ai playoff). Appuntamento in Olanda per scalare ulteriormente posizioni verso il passaggio del turno (diretta giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). E la Roma insegue quella vittoria che in trasferta manca dallo scorso 25 aprile. Una partita introdotta ai microfoni di Sky da Claudio Ranieri.



Ha un ricordo speciale nella giornata di oggi…

"Ci tenevo a ricordare Gigi Riva, scomparso proprio un anno fa. Bomber della Nazionale italiana, eroe di Cagliari. Mi sembra giusto ricordarlo".



Quanto siete sensibili a una competizione internazionale come questa?

"Io sono sensibile a tutto, vorrei sempre vincere… Conosciamo la qualità di questa squadra, che è la più giovane dell'Europa League. Va velocissima in transizione, non si fermano mai e verso il 70' corrono ancora di più coi cambi. Ci aspetta una gran bella prova, sono curioso di vedere come sappiamo reagire alle loro transizioni".



Come ha trovato la squadra?

"Sta bene, i ragazzi sono motivati. Sono sicuro che faremo una buona partita".



È rimasto solo da curare il mal di trasferta…

"Me lo auguro. Più andiamo avanti e più si avvicina: dovremo vincere, no? Speriamo di poterlo fare perché ci teniamo ad andare avanti in Europa".



Rensch che qualità ha e dove deve migliorare?

"È un ragazzo che non ha una grande prepotenza fisica, ma ha tempi d'inserimento magnifici. Ha un buon piede, destro e sinistro. Deve migliorare ma è bravo, mi piace e ci darà grandi soddisfazioni".

Ranieri in conferenza stampa: "Farioli è giovane e aspetterà..."

Lo stesso Ranieri ha rinnovato la sua stima per l’avversaria di giovedì: "È una squadra che mi piace molto, sarà difficile. Non vinciamo da 17 trasferte? Dico alla squadra che affrontiamo un club che non perde da due mesi. E dovremo fare qualcosa di incredibile per tornare in Europa: intanto ci siamo e vogliamo starci su alti livelli. Promettere qualcosa? Conosciamo Roma, possiamo garantire lavoro e sacrificio". Sui singoli: "Dybala e Pellegrini? Volete sapere la formazione, tanto sapete che non ve la dico… Possono giocare entrambi, perché no? E Pisilli (presente in conferenza insieme all'allenatore, ndr) è una forza della natura, non si arrende mai. Sa lottare e i giocatori che sanno lottare mi piacciono da impazzire". E in chiusura la risposta su Francesco Farioli, indicato tra i possibili allenatori per la Roma che verrà: "È giovane e sta facendo bene in una piazza difficile come quella dell’Ajax. E aspetterà...".