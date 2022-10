Mancini: "Porta della Nazionale è aperta a tutti"

"La porta della Nazionale è aperta a tutti quelli che possono essere funzionali alla squadra". È un chiaro messaggio quello lanciato dal commissario tecnico Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport nella serata del Gran Galà del Calcio AIC. Un'Italia che spera nei giovani come Raspadori, elogiato dal CT: "Il vantaggio è che qualche giovane sta iniziando a giocare partite importanti, come Raspadori in Champions League - spiega - Disputando questi match possono migliorare. Questo è il vantaggio di questo inizio campionato per qualcuno dei nostri". Poi il passaggio su Zaniolo, non convocato negli ultimi impegni: "Ha grandi qualità, veniva da un infortunio e chiamarlo per mandarlo in tribuna non ci sembrava giusto. Se in futuro farà bene, verrà chiamato così come altri".