Trentuno i giocatori selezionati da Mancini: prima chiamata per gli juventini Fagioli e Miretti, così come per l'attaccante classe 2006 dell'Udinese Simone Pafundi (già convocati in passato ma solo per lo stage). Torna a distanza di un anno Federico Chiesa. Le gare in programma sono le amichevoli contro l'Albania del 16 novembre e contro l'Austria del 20 novembre