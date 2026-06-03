Amichevoli pre Mondiali, i risultati: Olanda ko con l'Algeria, pari per la Danimarca
Prosegue la preparazione delle Nazionali impegnate ai Mondiali, in campo in questi giorni per una serie di amichevoli internazionali. Malen fermato dal palo nella sconfitta dell'Olanda contro l'Algeria. Solo 0-0 per la Danimarca, con Hojlund titolare rimasto a secco contro la Repubblica Democratica del Congo. La Polonia di Zielinski riprende al 95' la Nigeria. L'Italia di Baldini vince in Lussemburgo grazie a Pio Esposito
- 86' Hadj Moussa
- Donyell Malen (Roma): TITOLARE, colpisce un palo, sostituito al 69'
- Marten De Roon (Atalanta): entrato al 69'
- Teun Koopmeiners (Juventus): entrato al 69'
- 23' Moffi (N), 45'+1 Potulski (P), 77' rig. Onuachu (N), 95' Wisniewski (P)
- Piotr Zielinski (Inter): TITOLARE
- Nicola Zalewski (Atalanta): TITOLARE
- Maduka Okoye (Udinese): TITOLARE
- Rafiu Durosinmi (Pisa): entrato al 46'
- Fisayo Dele-Bashiru (Lazio): entrato al 63'
- 73' Gloukh
- Alen Sherri (Cagliari): TITOLARE
- Elseid Hysaj (Lazio): TITOLARE, sostituito all'88, ammonito
- Berat Djimsiti (Atalanta): TITOLARE
- Ylber Ramadani (Lecce): TITOLARE, sostituito al 61'
- Manor Solomon (Fiorentina): TITOLARE, sostituito all'87'
- Cristian Shpendi (Cesena), entrato all'88'
- Oliver Provstgaard (Lazio): TITOLARE
- Rasmus Hojlund (Napoli): TITOLARE, sostituito al 74'
- 10' aut. Chalwell, 32' e 64' Scanlon, 42' Mason
- Nessun giocatore della Serie A in campo
- 12' Providence, 51' Joseph, 62' Pierrot, 87' Lacroix
- Nessun giocatore della Serie A in campo
- 49' Pio Esposito
- 4/6, ore 21.10: FRANCIA-COSTA D’AVORIO
- 5/6, ore 19.45: UNGHERIA-FINLANDIA
- 6/6, ore 15: BELGIO-TUNISIA
- 6/6, ore 19.45: PORTOGALLO-CILE
- 6/6, ore 21: INGHILTERRA-NUOVA ZELANDA
- 7/6, ore 15: LIECHTESTEIN-CIPRO
- 7/6, ore 18.30: DANIMARCA-UCRAINA
- 7/6, ore 20.45: CROAZIA-SLOVENIA
- a mezzanotte (differita): GRECIA-ITALIA
- 8/6, ore 21.10: FRANCIA-IRLANDA DEL NORD
- 9/6, ore 19: UNGHERIA-KAZAKISTAN
- 10/6, ore 21: INGHILTERRA-COSTARICA
- 10/6, ore 21.45: PORTOGALLO-NIGERIA