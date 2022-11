Il 2022 della Nazionale si chiude a Vienna, dove alle 20.45 affronta in amichevole l'Austria. Cinque novità per Mancini rispetto alla vittoria in Albania: c'è Politano nel tridente con Raspadori e Grifo. In mezzo gioca Barella, dietro nella difesa a tre ecco Gatti e Acerbi con il confermato Bonucci (e non Scalvini). In porta Donnarumma. Rangnick schiera gli 'italiani' Posch e Arnautovic