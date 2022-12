Tre giorni con due distinti gruppi di lavoro tra calciatori di Serie B (il primo) e calciatori di A e all'estero (il secondo). Antonucci, Giovane, Cortinovis e Di Pardo non potranno rispondere alla convocazione per infortunio, all'elenco si aggiunge Ibrahima Bamba del Vitoria Guimaraes. La Nazionale tornerà in campo a marzo 2023 per le prime due partite di qualificazione a Euro 2024

Dal 20 al 22 dicembre si chiude l'anno della Nazionale italiana. Mancini ne chiama 66 per lo stage, così diviso: martedì 20 e mercoledì 21 mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo da poter tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19^ giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre. Mercoledì pomeriggio e giovedì 22 mattina sarà la volta dei calciatori di Serie A e di chi gioca all’estero. Rispetto alle convocazioni iniziali, non ci saranno a Coverciano quattro giocatori per infortunio: sono Mirko Antonucci (Cittadella), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Cortinovis (Verona) e Alessandro Di Pardo (Cagliari). Si aggiunge invece all’elenco dei convocati Ibrahima Bamba, centrocampista classe 2002 del Vitória Guimaraes già chiamato da Mancini in occasione dello stage dello scorso maggio.