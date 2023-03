Il Ct della Nazionale ha parlato del primo impegno di qualificazione agli Europei del 2024 contro l'Inghilterra: "Ormai è un classico, loro sono forti ma è importante iniziare bene perché il nostro girone non è facile. Poi non si sa mai, magari vinciamo un altro Europeo... Ma prima dobbiamo qualificarci". Poi ha spiegato le convocazioni e ha commentato il momento del calcio italiano: "Tre squadre ai quarti di Champions, ma non si può parlare di rinascita del nostro movimento"

" Italia-Inghilterra ormai è diventato un grande classico - ha esordito Mancini -, un po' come Italia-Germania qualche tempo fa. Loro sono una grande Nazionale da diverso tempo, piena di giocatri di talento, di foza e di tecnica. Sarà una partita dura , così come lo sono state tutte le altre con loro. Rispetto a noi hanno più scelta per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo giocare bene , facendo un bella partita per iniziare al meglio queste qualificazioni. Certo è che loro sono veramente forti. È importante inizare bene perché il nostro non è un gruppo semplice . C'è l'Ucraina, che di sicuro non è tra le ultime, e tutti vogliono giocare Europei e Mondiali. Le motivazioni sono tante , i giocatori sono anche sotto stress ma noi abbiamo questi giorni e dobbiamo provare a recuperare per giocare al meglio giovedì. Poi nella vita non si sa mai, magari riusciamo a vincere un altro Europeo... Ma prima dobbiamo qualificarci".

Stop ai campionati, adesso è tempo degli impegni ufficiali per le Nazionali. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, l' Italia di Roberto Mancini è pronta ad iniziare il percorso per difendere il titolo europeo conquistato nel 2021. E proprio l'avversaria della finale di Euro2020, l' Inghilterra , sarà la squadra da affrontare nel primo match di qualificazione agli Europei del 2024 . Intervenuto in conferenza stampa, il Ct azzurro ha parlato della sfida e del momento attraversato dalla Nazionale.

"Zaccagni e Zaniolo torneranno"

vedi anche

Gli oriundi in Nazionale: Retegui è il 50°

Mancini ha poi parlato di diversi singoli, spiegando alcune assenze: "Perché non ci sono Casale e Zaccagni? Casale lo seguiamo così come seguiamo i pochi italiani che ci sono. Zaccagni sta facendo un ottimo campionato, non c'è nessuna motivazione particolare. È già stato qui quando giocava con il Verona e se continua così ci sarà altre volte. Zaniolo non è stato chiamato perché ha ripreso da poco e non è ancora al massimo della condizione, non avendo ancora giocato partite intere. Se farà bene al Galatasaray, tornerà in Nazionale. Speriamo che anche Kean possa migliorare. È vero però che il tempo passa, quindi la speranza è che possano capire che hanno grandi qualità e che alla Nazionale servono. Locatelli? È sempre stato con noi, ma a centrocampo siamo tanti e può capitare che non venga convocato. Quella contro l'Inter è stata una delle sue migliori partite e deve continuare così"

"Chiesa non credo verrà. Dimarco? Vediamo"

Nel corso di Inter-Juventus sono usciti per infortunio Federico Chiesa e Federico Dimarco, che difficilmente dunque saranno a disposizione di Mancini per i due impegni contro Inghilterra e Malta: "Chiesa farà un esame a Torino - ha chiarito il Ct - ma non credo che verrà, Dimarco deve fare un esame e vedremo quali saranno le sue condizioni: se non ce la farà, chiameremo qualcun altro".

"Retegui speriamo possa diventare importante"

Tanta attesa per Mateo Retegui, attaccante argentino naturalizzato italiano alla prima chiamata in azzurro: "Di italiani che segnano non ce ne sono molti. Lo seguivamo da tempo, ha qualità ed è un ragazzo giovane. Non pensavamo accettasse, abbiamo un po' tergiversato invece ci ha detto subito di sì. Speriamo che possa essere importante per noi perché è un giovane sveglio. Anni fa dissi che in Nazionale dovevano giocare i calciatori nati in Italia, ma questo problema non c'era ancora e il mondo è cambiato. Tutte le Nazionali europee hanno diversi giocatori naturalizzati, noi abbiamo parecchi ragazzi che hanno fatto tutta la trafila con noi e poi sono stati convocati dalla Nazionale maggiore di altri Paesi, quindi stiamo facendo la stessa cosa. Se c'è la possibilità di prendere nuovi giocatori, li prendiamo".

"I giovani non giocano: perché nessuno ha preso Gnonto?"

"I giovani italiani non giocano - ha avvisato ancora Mancini -. Ad esempio, perché nessuno in Italia ha preso Gnonto? Poteva giocare per la Sampdoria o la Fiorentina, invece non lo ha preso nessuno e gioca titolare in Premier League. In Olanda c'è Oristanio che sta facendo bene in Eredivisie. Zaniolo è un po' l'emblema, non giocava e poi si è ritrovato titolare in Champions League. Quindi dobbiamo cercare di scovare giocatori da qualche parte, in tutti i modi".

"Prima Pafundi, poi tutti gli altri"

Infine il Ct ha spiegato il perché della convocazione del giovane Simone Pafundi, che in campionato non viene impiegato dall'Udinese: "Prima lui, poi tutto il resto: questa è la mia idea quando scrivo la lista. Ha appena compiuto 17 anni, ha qualità incredibili e la speranza è che possa giocare in Serie A e poi essere un giocatore della Nazionale per i prossimi 20 anni. Crediamo molto in lui".