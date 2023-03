Assente Bonucci in Nazionale, sarà Marco Verratti il capitano degli Azzurri giovedì contro l’Inghilterra. Un leader per l’inizio di un nuovo cammino, quello delle qualificazioni a Euro 2024 che avranno inizio per l’Italia al 'Maradona': " Ho già giocato a Napoli - ha detto il centrocampista italiano a Sky Sport -, era Italia-Armenia. È una città molto calorosa, siamo contenti di essere qui. Vogliamo scendere in campo e fare una grande partita . Immobile e Insigne? Non li ho sentiti, ma sono sicuro che ci guarderanno. Il Napoli sta facendo una grande stagione in campionato e in Europa".

"Meritavamo il Mondiale. Occhio a Pafundi"

Verratti ha analizzato così il momento dell'Italia: "Questa è una grande Nazionale al di là del passaggio a vuoto del Mondiale. Se guardiamo partita per partita meritavamo di esserci… In Europa è dura non qualificarci. Il percorso di Mancini lo ha dimostrato anche all’ultimo Europeo, ora s’inizia un nuovo cammino. Abbiamo entusiasmo, rimbocchiamoci le mani e ci faremo trovare pronti". Sui nuovi innesti azzurri: "Mi piace molto Pafundi, chi conosce il calcio lo nota. Vedi subito la sua qualità in relazione all’età. Se continua così avrà una grande carriera". E sull’eventuale ritorno in Italia: "Ho avuto molti elogi in Francia, mi merito le critiche che fanno parte del calcio. Ora ho 30 anni, ho le spalle larghe. Quindi si va avanti e mi piacerebbe sempre vincere. Ogni volta che torno mi trovo bene, ringrazio tutti per il sostegno. Per il futuro chissà… Il sogno è vincere la Champions con la Psg".