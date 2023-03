Nell'esordio dell'Italia contro l'Inghilterra nelle qualificazioni a Euro 2024 c'è anche un ricordo speciale per Gianluca Vialli, ex giocatore e dirigente azzurro, scomparso a gennaio scorso. Sul colletto della nuova divisa firmata Adidas ci sarà una scritta "Luca Azzurro per sempre". Il ct Mancini ne ha parlato alla vigilia: "E' la prima senza Luca per me e per noi tutti è una grande emozione, la sua mancanza è una grande tristezza ma sappiamo che le persone come lui sono immortali"