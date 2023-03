Nel post partita, il commento di Fabio Caressa alla vittoria a Malta della nazionale di Roberto Mancini: "Secondo tempo molto basso qualitativamente e per questo Mancini mi sembra abbia un umore basso. Dobbiamo mollare la retorica che i nostri giocatori non giocano perché sono tutti titolari nei loro club. Retegui ha dimostrato serietà e coraggio e non è da tutti segnare due gol in due partite"