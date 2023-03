top 11

Scalvini titolare nell'Italia, Hojlund che incanta con la Danimarca. Ma oltre a loro ci sono tanti Under 21 che si stanno mettendo in mostra anche in campionato: e le loro quotazioni di mercato salgono... Ruolo per ruolo, ecco la top 11 dei più preziosi Under 21 in Serie A, con 5 italiani in campo (valori Transfermarkt)