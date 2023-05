È stata ufficializzata la lista dei 21 calciatori selezionati per il Mondiale Under 20 in programma in Argentina dal 20 maggio fino all'11 giugno. Qui, reparto per reparto, le scelte del Ct Carmine Nunziata e tutti i gironi

È stata ufficializzata dalla Figc la lista dei 21 calciatori selezionati per il Mondiale Under 20 in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all’11 giugno. Il lavoro di selezione del tecnico Carmine Nunziata e quello di tutto il Club Italia non è stato semplice, considerando che il Mondiale giovanile più importante si disputa al di fuori delle date comprese nel calendario internazionale Fifa, nel momento decisivo della stagione dei club. Non ci saranno, oltre a Gnonto, Scalvini e Miretti - in età per il Mondiale, ma ormai considerati tra Nazionale e Under 21 - alcuni dei protagonisti dell’Europeo Under 19 dello scorso anno: Coppola e Terracciano (Verona), Fabbian (Reggina), Nasti (Cosenza), Fazzini (Empoli).