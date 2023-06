Nazionale tra pre-ritiro e meeting con i partner

L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Sardegna. Esattamente dal Forte Village, in un pre-ritiro che prevede sessioni di allenamento al mattino e tempo da dedicare alla famiglia durante il pomeriggio. Proprio come successo prima dell'Europeo vinto. Anche in quella occasione, la Nazionale italiana aveva incontrato gli sponsor in un meeting che è stato riproposto anche nella giornata di oggi, come spiegato da Giovanni Valentini, vicesegretario della Figc: “Nel calcio un po’ di scaramanzia c’è, questa è una formula che funziona e che ci piace. L’abbiamo adottata prima degli Europei ed ora l’abbiamo ripetuta, è un modo per ricaricare le batterie dopo una stagione che non è ancora finita (con l’Inter che giocherà sabato la finale di Champions). Lo facciamo insieme alle aziende e ai nostri partner che ci hanno sostenuto in questo percorso". Tra conferme e alcune novità: "Cerchiamo di attirarne nuovi che possano aggiungersi allo zoccolo duro" - dichiara Valentini - "Credo sia giusto avere un ricambio insieme alle conferme".