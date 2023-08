Carmine Nunziata è il nuovo CT della Nazionale Under 21 . Lo ha ufficializzato la Figc al termine del Consiglio Federale: l'allenatore, già vice di Devis Mangia e Luigi Di Biagio negli anni passati, ha guidato l'Under 20 vice campione del mondo sulla cui panchina ora siederà Attilio Lombardo , con Francesco Antonioli preparatore dei portieri. Bernardo Corradi promosso dall'U17 all'U19. Sale nella Nazionale maggiore, come vice di Roberto Mancini , Alberto Bollini che ha guidato l'U19 al recente titolo europeo. Entra nello staff di Mancini l'ex campione del mondo Andrea Barzagli , che si occuperà in particolare della fase difensiva.

Gravina: "Nuova fase del Club Italia"

"Diamo vita ad una nuova fase del Club Italia, si tratta di un'evoluzione e non di una rivoluzione perché ripartiamo con idee nuove, ma anche da alcuni punti fermi del nostro progetto tecnico. Il Club Italia è una realtà di successo, lo dicono i numeri dal 2018 ad oggi, ma per rimanere al vertice e addirittura migliorare è necessario cambiare - ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando il riassetto tecnico delle nazionali azzurre -. Lo abbiamo fatto con un progetto coerente, che ribadisce l'opportunità, prima ancora che la necessità, di lavorare come una filiera, il cui unico fine è far maturare il talento".