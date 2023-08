25/30

ITALIA ULTIMA IN EUROPA PER IMPIEGO DAL PROPRIO VIVAIO



Nella Serie A 2021/22 il minutaggio degli italiani U21 ha inciso solo l'1,9% del totale rispetto al 34,3% degli Over 21 italiani, al 61,3% degli Over 21 stranieri e al 2,5% degli U21 stranieri. Nessuno si sorprenda se la Serie A, fra i 31 tornei in Europa, rappresenta: