Si respira l'entusiasmo dei primi giorni a Coverciano durante il raduno della Nazionale. Luciano Spalletti ha già dato delle regole, sia comportamentali che di orario, con tutti e 29 i calciatori convocati che si sono allenati in gruppo. Prime prove di formazione in vista della partita di sabato a Skopje contro la Macedonia del Nord: gli Azzurri hanno bisogno di sei punti nei prossimi due impegni per non correre rischi