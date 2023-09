Continuano le prove tecniche di Luciano Spalletti a Coverciano per il suo primo undici azzurro. Contro la Macedonia del Nord dubbi per il ruolo di centravanti e di regista davanti la difesa. Al momento Immobile e Cristante sono in vantaggio su Raspadori e Locatelli. Non ci sono totali certezze nemmeno in difesa, con Bastoni e Dimarco in recupero su Romagnoli e Spinazzola

GLI ESORDI DA CT DEGLI ULTIMI 40 ANNI