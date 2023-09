Nazionale a Milanello: il programma del giorno

Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, la Nazionale è arrivata a Milanello: mattinata di riposo, dopo pranzo si svolgerà il classico defaticante per chi ha giocato ieri. Per gli altri allenamento a cui parteciperanno alcuni Under 18 del Milan a disposizione del Ct. Prima volta a Milanello per Donnarumma, Tonali e Romagnoli, dopo i rispettivi addii. Curiosità: ci sono anche cinque interisti, nella settimana del derby. Le news dal nostro inviato Peppe Di Stefano

