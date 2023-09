C'è voluto Davide Frattesi, un centrocampista, per tornare a vedere una doppietta di un giocatore in Nazionale dopo due anni. L'ultima era stata di Moise Kean nel 2021 contro la Lituania. Il dato è molto basso prendendo in esame anche un periodo più lungo: negli ultimi 9 anni quella dell'interista è stata appena la 10^ doppietta "azzurra". Spesso sono arrivate contro avversari di fascia bassa e in occasione di goleade. Ma ce n'è una che rievoca dolci ricordi. Eccole tutte a partire dalla più datata e sorprendente