Giovanni Di Lorenzo si è allenato in gruppo nella giornata di martedì 10 ottobre ed è dunque recuperato in vista del match di qualificazione a Euro 2024 contro Malta in programma sabato. Ancora lavoro in palestra per Federico Chiesa, che verrà valutato nei prossimi giorni: sul recupero dell'attaccante della Juventus c'è comunque ottimismo, a Londra contro l'Inghilterra il 17 ottobre c'è bisogno di lui

Altro giorno di lavoro e prime prove di Italia, a Coverciano per gli azzurri di Luciano Spalletti. Dalle prossime due sfide passerà gran parte della qualificazione all'Europeo 2024. Malta a Bari, di fronte a 53 mila spettatori. E Inghilterra a Wembley. Per chiudere un cerchio con il passato e riaprirne un altro. Recuperato e già in gruppo Di Lorenzo, ancora lavoro in palestra per Federico Chiesa, il talento dell’attacco italiano. A Londra abbiamo bisogno di lui. Delle sue giocate. Dei suoi strappi. La sua condizione verrà valutata allenamento dopo allenamento. Ma le sensazioni sono positive.

Più soluzioni a disposizione di Spalletti per Malta e Inghilterra

Poi dipenderà dal ct. Che intanto, rispetto al precedente, ha rinnovato l’organizzazione delle giornate azzurre a Coverciano aggiungendo al solito allenamento anche numerose sessioni video e riunioni di reparto. Nei prossimi giorni si capirà se Spalletti battezzerà un 11 e lo utilizzerà e contro Malta e contro l’Inghilterra, oppure si affiderà a un turnover ragionato ma efficace. In difesa, in mezzo al campo ma soprattutto davanti. Stavolta le cartucce nelle mani dell’ex allenatore del Napoli sono tantissime nonostante il dubbio Chiesa. Scammacca e Kean rappresentano le novità più importanti: e poi Berardi che adesso - oltre al grande talento - ha finalmente l’esperienza necessaria per trascinare l’Italia.