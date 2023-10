Il ct Luciano Spalletti ha convocato 27 giocatori per gli impegni di qualificazione agli Europei 2024 contro Malta (14 ottobre) e Inghilterra (17 ottobre): assenti Immobile e Retegui (non al meglio della condizione), mentre c'è Chiesa nonostante il forfait nel derby con il Torino. Prima chiamata per l'esterno del Tottenham Udogie, tornano Kean e Bonaventura. Di seguito l'elenco completo

QUALIFICAZIONI EURO 2024, LE CLASSIFICHE