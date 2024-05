Nella giornata di mercoledì ci sono stati altri contatti tra Gasperini e il Napoli, che continua a lavorare per trovare un allenatore per la prossima stagione, con il fronte Conte che resta caldo. Se Gasp, dopo il confronto che avrà con l'Atalanta, dovesse decidere di chiudere con i nerazzurri, allora De Laurentiis e Manna (la cui ufficialità in azzurro arriverà a breve), punteranno su di lui che una prima scelta assoluta come Antonio Conte.