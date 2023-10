Le parole del ct a Radio Rai: "I giocatori sono personaggi famosi e devono sapere che ci può essere chi li osserva per trarne pubblicità. Se non si riesce a resistere alletentazioni, bisogna usare l'intelligenza e sfogarsi in qualcosa che non disturbi la propria professione"

A poche ore da Italia-Malta, il ct della Nazionale Luciano Spalletti è tornato sul caso scommesse che ha condizionato non poco la settimana di lavoro, con la visita dei due giorni fa della Digos per interrogare Tonali e Zaniolo e la successiva rinuncia ai due giocatori per le due gare di qualificazione a Euro 2024: "I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità", ha dichiarato a Raisport. “Servono conoscenze di quello che sei e in che contesto vivi. Perché se non ce la fai a a resistere a queste tentazioni, perlomeno devi usare l'intelligenza e sfogare queste necessità personali in qualcosa che non disturbi la tua professione e la tua possibilità di vivere una vita importante".