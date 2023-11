"…Ma Lei è proprio incontentabile sa?...sempre” I meno giovani ricorderanno la reclame di famosi elettrodomestici a meta degli anni '70 in cui il protagonista cercava il massimo della qualità. Il nostro CT pare non sia da meno: attento ai dettagli, mette in guardia sulla tentazione di credere che il più sia fatto. Lunedì giocheremo per due risultati su tre, ma nessuno vuole pensare che sia un vantaggio. Bisogna migliorare , giocare meglio, come se a Roma, contro la Macedonia, non fosse stata una bella Italia.

A Coverciano si è portato la reazione dei suoi ragazzi al tentativo di rimonta dei macedoni, la capacità di leggere e scegliere quello che serviva per evitare quelle ripartenze che ci avevano disturbato a Skopje. Voleva una gara di dominio e l’ha ottenuta. Con almeno 7 giocatori che vanno di là, nella metà avversaria con la palla o per riprendersela subito .Bene la gestione delle palle inattive che, rigore a parte, ha portato al primo gol di Darmian.

E a proposito del gol: Chiesa nella notte romana a distanza di quasi 25 anni ha eguagliato i 7 segnati in azzurro da papà Enrico. Raspadori dopo oltre un anno (26/09/2022, Ungheria-Italia 0-2) torna al gol e raggiunge 6 reti in maglia azzurra. Dove lo metti sta Jack, ma quello del centravanti gli è veramente congeniale. Contro l’Ucraina Spalletti potrebbe preferirgli Scamacca, in una gara che non dovrebbe presentare molte novità nell’11 titolare.

Il giorno dopo la Macedonia poi non si segnalano acciacchi gravi. Kean continua il suo lavoro di recupero. Vicario è sfebbrato, ma Carnesecchi resta in gruppo. Cristante è entrato bene nel finale. Potrebbe essere ancora l’alternativa a Jorginho anche dall’inizio. E poi Frattesi giustiziera all’andata, incursore devastante, è un altro cambio possibile. Certo è il ritorno di Di Lorenzo in difesa.