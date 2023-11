Le parole del difensore della Nazionale nel pre-partita: "Questa partita è come una finale. Non andare all'Europeo sarebbe un fallimento totale. Affrontiamo una squadra determinata che farà di tutto per qualificarsi. Noi abbiamo le qualità per fare male sapendo che dobbiamo difendere di squadra con l'atteggiamento giusto. Difesa a tre o a quattro? Per me cambia poco, perché si difende di squadra e tutti devono aiutare. Se sei unito e compatto, la composizione della linea cambia relativamente. Ho detto qualcosa ai compagni più giovani? Io non parlo a caso: quando mi sento di dire qualcosa lo faccio. Spero che essendo una finale tutti capiscano l'importanza della partita. L'atteggiamento deve essere da squadra matura"