Camarda trascina Italia U17: Belgio sconfitto 5-3

L'Italia Under 17 ipoteca il passaggio alla fase finale dell'Europeo di categoria, grazie alla vittoria in rimonta 5-3 contro il Belgio. Il milanista Camarda protagonista con una doppietta (uno su rigore). A segno anche Liberali, Ciardi, oltre a un'autorete

Sotto nel punteggio dopo appena 23’’ per la rete di Da Costa e puniti nuovamente a al 14’ dal gol di Furo, gli Azzurrini dell'Italia Under 17 compiono un’autentica impresa ribaltando il Belgio nella seconda giornata del gruppo 3 della Fase élite dell’Europeo di categoria. Il rigore di Liberali e l’autorete di Konde (propiziata dal tocco di Camarda) chiudono la prima parte di rimonta, che si concretizza nella ripresa con la doppietta di Camarda (uno su rigore) e la rete di Ciardi, ancora dal dischetto, in chiusura di partita. Con questo risultato l’Italia resta a punteggio pieno, avendo battuto anche i Paesi Bassi (2-0) nella prima giornata: gli Azzurrini ipotecano così il passaggio del turno, visto che alla fase finale dell’Europeo, in programma a Cipro a partire dal 20 maggio, si qualificano le prime degli 8 gironi e le migliori 7 seconde. Ma per poter festeggiare l'eventuale aritmetica certezza bisognerà aspettare il risultato di Finlandia-Paesi Bassi in programma oggi alle 17.30 (se la Finlandia pareggia o perde è primo posto). Proprio i finlandesi, padroni di casa nel girone di Vantaa, saranno gli avversari di Mosconi e compagni martedì alle 12 nella terza e ultima gara del girone.

(Fonte Figc)