Spalletti cambia molto: probabili Italia-Ecuador

Cambia molto Luciano Spalletti in vista della seconda e ultima amichevole del tour americano contro l'Ecuador domani sera alle 21 italiane. Nessuna bocciatura quanto piuttosto la necessità e la volontà di far ruotare il più possibile il gruppo a disposizione atteso poi a un finale di stagione molto impegnativo. Rivedremo in campo molta Inter che sta dominando la serie A con Darmian, Bastoni, Barella e Dimarco attesi nell'undici titolare. Queste le scelte del ct e del suo avversario