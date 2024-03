La maglia azzurra conquista anche Times Square: con la visita della Nazionale per l'amichevole in programma contro l'Ecuador, alla RedBull Arena, la piazza più famosa di New York si è colorata con un tocco tricolore in occasione del lancio del nuovo kit. Tutti i giocatori di Spalletti sono apparsi sui led più conosciuti al mondo, davanti agli occhi di migliaia di americani

LA MAGLIA DELLA NAZIONALE A TIMES SQUADRE. IL VIDEO