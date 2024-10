Introduzione

In vista dei prossimi due impegni di Nations League, il Ct Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori. Sono quattro le novità assolute e in tutti i reparti: prima chiamata per Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini. Ancora fuori dall'elenco Chiesa, Politano e Locatelli, così come l'infortunato Barella. Di seguito la lista completa e il programma degli azzurri nelle prossime due settimane