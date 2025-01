Serie A, gli indisponibili della 21^ giornata

Introduzione

Tra sfide della 20ma giornata e recuperi di metà settimana, le notizie su nuovi infortunati e possibili rientri non mancano. Fari puntati sui due big match di giornata: Vlahovic e Conceicao sperano di esserci ma non è così scontato. In casa Milan invece niente ritorno a Torino per Morata. Conceicao (padre) perde Thiaw per un po' mentre Pulisic ha accusato "solo" un affaticamento muscolare. Conte, salvo soprese, ritroverà Olivera mentre Gasperini ha due assenze in difesa



In totale sono sette gli squalificati di giornata ai quali si aggiungono anche due allenatori. Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Mkhitaryan contro un Empoli ancora privo di Anjorin. Torino in quel di Firenze senza Ilic e Linetty. Il Cagliari ritrova Mina mentre Baroni riabbraccia in gruppo Pedro