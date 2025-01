Serie B, Cerri nuovo attaccante della Salernitana

Introduzione

Sessione di mercato invernale che promette molti colpi di scena in serie B. La prima squadra a muoversi con decisione è il Sudtirol allenato dal veterano della categoria Fabrizio Castori. A caccia della salvezza i bolzanini rinforzano il centrocampo con gli arrivi di Pyythia dal Bologna e Belardinelli dall'Empoli. Per la difesa arriva l'esperto Veseli. Il Mantova rinforza la fascia sinistra con Giordano mentre si aspettano grandi mosse da Sampdoria e Salernitana che sono arrivate con Semplici e Breda al terzo allenatore stagionale e devono allontanare lo spettro retrocessione. I campani in attacco si affidano a Cerri, già arrivato in città e in attesa di essere ufficializzato. Sassuolo, Pisa e Spezia puntano a rinforzarsi per proseguire la marcia al vertice ed evitare anche i playoff se il vantaggio sulle rivali continuerà a crescere. Tutte le ufficialità del campionato cadetto e le nuove probabili formazioni che vedremo in campo