Calafiori: "Italia-Germania partita speciale"

Non solo Luciano Spalletti ma anche Riccardo Calafiori davanti alla stampa prima dell'andata dei quarti di Nations League fra Italia e Germania. Il difensore dell'Arsenal ha rivolto proprio ai tedeschi un pensiero "speciale": "Vogliamo andare in semifinale di Nations League. I tedeschi hanno sempre avuto la spocchia di sentirsi superiori e noi li abbiamo sempre riportati coi piedi per terra. Ma ogni partita è a sé, noi siamo umili e cercheremo di ottenere il massimo. Italia-Germania non sarà mai una partita come tutte le altre". Il nuovo ciclo azzurro, dopo la delusione dell'Europeo, sembra però partito nel migliore dei modi: “Abbiamo ricominciato un nuovo ciclo con una squadra giovane, di cui conosco alcuni di più, altri meno. Sicuramente all’Europeo potevamo rendere meglio. Abbiamo accettato la batosta e deciso di ricominciare. La prima partita vinta a settembre contro la Francia è stata determinante, da quella siamo migliorati tanto. Il prossimo sarà un test importante per vedere a che punto siamo. Non so che partita aspettarmi perché a entrambe le squadre mancano dei giocatori importanti"

