Spalletti: "Con la Germania a viso aperto"

Il Ct della Nazionale in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania: "Parliamo di due nazionali fortissime. Sono convinto che sarà una bella gara, con entrambe che giocheranno per vincere, a viso aperto". Su Retegui: "Non ha un problema ben definito. Per il momento non chiamo nessuno, voglio capire come va la prima sfida. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, altrimenti chiamerò Baldanzi"

I CONVOCATI DI SPALLETTI