Amichevole Under 21, Italia-Danimarca 1-1

Tre giorni dopo il ko contro l'Olanda, l'Italia Under 21 pareggia 1-1 contro i pari età della Danimarca in un'amichevole disputata a Cittadella. Prati risponde al gol di Sorensen

L'Italia Under 21 pareggia 1-1 in amichevole con la Danimarca a Cittadella (Padova). La squadra allenata da Carmine Nunziata, grazie ad un gol di Prati al 37', recupera il vantaggio danese di Sorensen al 21'. La partita contro la Danimarca chiude il ciclo di due amichevoli degli azzurrini, la prima è stata venerdì a Venezia con l'Olanda (con la sconfitta 2-1 degli azzurrini), organizzate in vista degli Europei U21 in programma dall'11 al 28 giugno in Slovacchia.

IL TABELLINO DI ITALIA-DANIMARCA 1-1

21' Sorensen (D), 37' Prati (I)



ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplaches (46' Sassi); Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori (71' Koleosho); Bianco (46' Ndour),T Prati, Pisilli (46' Doumbia); Pafundi (54' Baldanzi); Ambrosino (71' Palestra, 90'+2 Pirola), Esposito (54' Fabbian). CT. Nunziata.

DANIMARCA U21 (4-3-3): Jumgdal; Gaei, Provstgaard, Chukwuani (55' Nartey), Jorgensen (71' Hansen); Boving, Jelert, Kristensen; Bischoff (86' Fraulo), Kjerrumgaard (71' Obi), Sorensen. CT. Hojer.

Arbitro: Martin Matosa (SVN).

Ammoniti: Jelert (D), Bischoff (D).