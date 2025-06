Gennaro Gattuso sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia: sarà lui a prendere il posto di Luciano Spalletti. La conferma arriva direttamente da Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale e compagno di "Rino" nell’Italia campione del mondo nel 2006. "Gattuso? Aspettiamo... Stiamo lavorando, abbiamo lavorato e attendiamo gli ultimi dettagli", ha dichiarato Buffon alla Rai dopo la vittoria della nostra Nazionale under 21 contro la Slovacchia, a cui l’ex capitano azzurro ha assistito di persona a Trnava. "In Federazione abbiamo avuto dei giorni intensi, ma credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore", ha detto Buffon riferendosi alla scelta di Gattuso come successore di Spalletti sulla panchina della Nazionale. "Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po' bui. Quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Vincere è diventato ormai difficile con chiunque, ma tra perdere e perdere in una certa maniera c'è differenza. Si può intervenire con accorgimenti", ha concluso Buffon.