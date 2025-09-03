Italia, Donnarumma: "Guardiola mi ha voluto tanto"

Qual è stato il motivo dell'addio: il modo di giocare con i piedi o il fatto che avevi il contratto in scadenza tra un anno? Cosa non ha funzionato con Spalletti?

"Come detto ogni allenatore fa la sua scelta, il motivo non lo so e non voglio sapere. Sono orgoglioso di essere allenato da Guardiola, posso migliorare tanto con lui e possiamo toglierci tante soddisfazioni. Saluto mister Spalletti perché mi ha dato tanto, lo sento spesso. Qualcosa non è andato, ma anche per demeriti nostri perché in campo andavamo noi. Dovevamo fare qualcosa in più, la decisione di cambiarlo è poi presa dal presidente e non entro dentro. Sono contento di aver instaurato un rapporto con Spalletti perché merita, ha dato tanto al calcio e sono contento di far parte della sua storia"