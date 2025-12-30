La finestra di mercato invernale sta per aprirsi e la Juventus si prepara a rinforzarsi soprattutto a centrocampo. I bianconeri valutano la possibilità di aggiungere un play alla rosa di Spalletti e il nome in cima alla lista è quello di Guido Rodriguez, argentino classe '94 del West Ham finora poco impiegato (5 presenze in Premier). Un’operazione che si farebbe però solo in prestito, visto che l’idea della Juventus è quella di risparmiare - spazio e budget - in vista dell’estate, quando si tenterà l’assalto a Sandro Tonali (che a gennaio non si muoverà sicuramente dal Newcastle), ritenuto la primissima scelta in quel ruolo. Resta comunque sempre monitorato Davide Frattesi anche se l'operazione resta complicata.