Calciomercato Juventus, si valutano Guido Rodriguez e Gonzalo Garciajuventus
I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a Spalletti: operazione possibile solo in prestito, perché l'idea è quella di risparmiare per tentare il colpo Tonali in estate. Come vice-Yildiz si pensa a Gonzalo Garcia del Real Madrid
La finestra di mercato invernale sta per aprirsi e la Juventus si prepara a rinforzarsi soprattutto a centrocampo. I bianconeri valutano la possibilità di aggiungere un play alla rosa di Spalletti e il nome in cima alla lista è quello di Guido Rodriguez, argentino classe '94 del West Ham finora poco impiegato (5 presenze in Premier). Un’operazione che si farebbe però solo in prestito, visto che l’idea della Juventus è quella di risparmiare - spazio e budget - in vista dell’estate, quando si tenterà l’assalto a Sandro Tonali (che a gennaio non si muoverà sicuramente dal Newcastle), ritenuto la primissima scelta in quel ruolo. Resta comunque sempre monitorato Davide Frattesi anche se l'operazione resta complicata.
Un vice Yildiz dal Real Madrid?
Nel frattempo si cerca anche un vice Yildiz (sempre in attesa del rinnovo). In questo caso, si valuta anche Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid che fin qui ha collezionato 17 presenze in stagione tra campionato e coppe, con un gol (proprio contro la Juventus) segnato al Mondiale per Club a luglio.