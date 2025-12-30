Arbitri, le designazioni per la 18^ giornata

Ufficiali le designazioni degli arbitri per la 18^ giornata. Si parte venerdì con Abisso per Cagliari-Milan, sabato c’è Collu per Juve-Lecce alle 18, a seguire Fabbri dirigerà Atalanta-Roma alle 20.45. Per i match di domenica: Lazio-Napoli a Massa, Guida per Inter-Bologna. Qui l’elenco completo
CAGLIARI-MILAN Venerdì 2 gennaio h. 20.45 in diretta su Sky Sport
ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO-UDINESE Sabato 3 gennaio h. 12.30
ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV: SOZZA
VAR: DI BELLO
AVAR: VOLPI
GENOA-PISA Sabato 3 gennaio h. 15
CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
SASSUOLO-PARMA Sabato 3 gennaio h. 15
FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS-LECCE Sabato 3 gennaio h. 18
COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ATALANTA-ROMA Sabato 3 gennaio h. 20.45 in diretta su Sky Sport
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
LAZIO-NAPOLI Domenica 4 gennaio h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DOVERI
FIORENTINA-CREMONESE Domenica 4 gennaio h. 15
LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA-TORINO Domenica 4 gennaio h. 18 in diretta su Sky Sport
RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PEZZUTO
INTER-BOLOGNA Domenica 4 gennaio h. 20.45
GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA