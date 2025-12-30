Arbitri, le designazioni per la 18^ giornata

Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni per la 18^ giornata

Serie A

Ufficiali le designazioni degli arbitri per la 18^ giornata. Si parte venerdì con Abisso per Cagliari-Milan, sabato c’è Collu per Juve-Lecce alle 18, a seguire Fabbri dirigerà Atalanta-Roma alle 20.45. Per i match di domenica: Lazio-Napoli a Massa, Guida per Inter-Bologna. Qui l’elenco completo

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

CAGLIARI-MILAN     Venerdì 2 gennaio h. 20.45 in diretta su Sky Sport

ABISSO

ROSSI L. – BARONE

IV:      MARCHETTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI BELLO

 

COMO-UDINESE      Sabato 3 gennaio h. 12.30

ARENA

IMPERIALE – MONDIN

IV:      SOZZA

VAR:      DI BELLO

AVAR:      VOLPI

 

GENOA-PISA    Sabato 3 gennaio  h. 15

CHIFFI

PERETTI – COLAROSSI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       NASCA

 

SASSUOLO-PARMA    Sabato 3 gennaio h. 15

FELICIANI

LO CICERO – ZEZZA

IV:      GALIPO’

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PEZZUTO

 

JUVENTUS-LECCE    Sabato 3 gennaio h. 18

COLLU

BERTI – BIANCHINI

IV:      MARCENARO

VAR:     DOVERI

AVAR:    GHERSINI

 

ATALANTA-ROMA    Sabato 3 gennaio h. 20.45  in diretta su Sky Sport

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:      DI PAOLO

 

LAZIO-NAPOLI    Domenica 4 gennaio h. 12.30

MASSA 

MELI – ALASSIO

IV:     PICCININI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DOVERI

 

FIORENTINA-CREMONESE      Domenica 4 gennaio  h. 15

LA PENNA

BAHRI – ROSSI M.

IV:     BONACINA

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

 

H. VERONA-TORINO     Domenica 4 gennaio h. 18 in diretta su Sky Sport

RAPUANO

FONTEMURATO – MONACO

IV:       DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PEZZUTO

 

INTER-BOLOGNA     Domenica 4 gennaio h. 20.45

GUIDA

CECCON – LAUDATO

IV:     MARINELLI

VAR:    GHERSINI

AVAR:      MARESCA

