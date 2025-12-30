Premier League e Ligue 1: tutte le gare su Sky

Offerte Sky
Premier League e Ligue 1: tutte le gare di fine e inizio anno su Sky e NOW

guida tv

Turno infrasettimanale in Premier League che parte stasera con sei match e l’opzione Diretta Gol (su Sky Sport Uno) per non perdersi nemmeno una rete. In campo anche Chelsea (contro il Bournemouth), l’Arsenal (nel big match con l’Aston Villa) e lo United (opposto ai Wolves). Domani il resto della 19^ giornata, con Liverpool, Tottenham e City impegnate. Nel weekend di nuovo in campo per un’altra giornata di Premier e Ligue 1

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 30 dicembre a domenica 4 gennaio in campo per due giornate di Premier League, e per una di Ligue 1.

 

PREMIER LEAGUE – In premier si parte senza soste, con il turno infrasettimanale della 19^ giornata (oggi 30 dicembre-1° gennaio) e quello del weekend per la 20^ (3 e 4 gennaio). L’ultimo turno del girone di andata parte oggi con sei match, da seguire anche con Diretta Gol (Sky Sport Uno): alle 20.30 Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Arena), Burnley-Newcastle (Sky Sport 251), Nottingham Forest-Everton (Sky Sport 252) e West Ham-Brighton (Sky Sport 253); alle 21.15 in scena il big match Arsenal-Aston Villa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Manchester United-Wolverhampton (Sky Sport 254). Giovedì 1° gennaio, alle 18.30, sarà la volta di Liverpool-Leeds (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) e Crystal Palace-Fulham (Sky Sport Calcio). Alle 21 chiudono la giornata inglese Sunderland-Manchester City (Sky Sport Uno) e Brentford-Tottenham (Sky Sport Calcio).

 

Sabato 3 gennaio si riparte con la giornata numero 20: alle 13.30 in campo Aston Villa- Nottingham Forest (Sky Sport Uno), mentre alle 16.30 sarà il momento di Wolverhampton-West Ham (Sky Sport Uno) e Brighton-Burnley (Sky Sport Arena). Alle 18.30 la sfida tra Bournemouth e Arsenal su Sky Sport Uno. Domenica si torna in campo alle 13.30 con Leeds-Manchester United (Sky Sport Uno), mentre alle 16 saranno quattro le sfide: Fulham-Liverpool (Sky Sport Uno), Tottenham-Sunderland (Sky Sport Arena), Newcastle-Crystal Palace (Sky Sport 257) ed Everton-Brentford (Sky Sport 258). Chiude la giornata il big match delle 18.30 tra Manchester City e Chelsea (Sky Sport Uno)

 

LIGUE 1 – In Francia si torna in campo in Ligue 1 dopo la pausa natalizia. Venerdì 2 gennaio si parte con il match che apre la 17esima giornata: alle 20.45 Tolosa-Lens (Sky Sport Mix). Sabato in campo alle 17 Monaco-Lione (Sky Sport Max). Domenica si parte alle 15 con Marsiglia-Nantes, (Sky Sport Mix) mentre alle 20.45 si scende in campo per il derby di Parigi PSG-Paris FC su Sky Sport Calcio.

 

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, insieme agli studi pre e post-partita con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della giornata e le ultimissime durante il weekend. Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Premier League, il programma della 19^ giornata

OGGI 30 DICEMBRE

Alle 20.30

  • CHELSEA-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • BURNLEY-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport 251 e NOW
  • Diretta Gol Nicolò Ramella
  • NOTTINGHAM FOREST-EVERTON, in diretta su Sky Sport 252 e NOW
  • Diretta Gol Federico Botti
  • WEST HAM-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport 253 e NOW
  • Diretta Gol Matteo Marceddu

Alle 21.15

  • ARSENAL-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zancan
  • MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON, in diretta su Sky Sport 254 e NOW
  • Diretta Gol Federico Zanon

GIOVEDÌ 1° GENNAIO

Alle 18.30

  • LIVERPOOL-LEEDS, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Nicola Roggero
  • CRYSTAL PALACE-FULHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Luca Mastrorilli

Alle 21

  • SUNDERLAND-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella
  • BRENTFORD-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Filippo Benincampi

Premier League, il programma della 20^ giornata

SABATO 3 GENNAIO

Alle 13.30

  • ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Alle 16

  • WOLVERHAMPTON-WEST HAM, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • BRIGHTON-BURNLEY, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Alle 18.30

  • BOURNEMOUTH-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 4 GENNAIO

Alle 13.30

  • LEEDS-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Nicola Roggero

Alle 16

  • FULHAM-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Uno e NOW
  • telecronaca Massimo Marianella
  • TOTTENHAM-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport Arena e NOW
  • telecronaca Paolo Ciarravano
  • NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 257 e NOW telecronaca Federico Zanon
  • EVERTON-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 258 e NOW telecronaca Federico Botti

Alle 18.30

  • MANCHESTER CITY-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
  • telecronaca Federico Zancan

Ligue 1, il programma della 17^ giornata

VENERDÌ 2 GENNAIO

Alle 20.45

  • TOLOSA-LENS, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Elia Faggion

SABATO 3 GENNAIO

Alle 17

  • MONACO-LIONE, in diretta su Sky Sport Max e NOW
  • telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 4 GENNAIO

Alle 15

  • MARSIGLIA-NANTES, in diretta su Sky Sport Mix e NOW
  • telecronaca Giovanni Poggi

Alle 20.45

  • PSG-PARIS FC, in diretta su Sky Sport Calcio e NOW
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

