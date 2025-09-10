La magia di Silvio Baldini ha già contagiato l'Italia Under 21
Ha guidato tutto il percorso di Baldini nella passata stagione, a Pescara, come fosse uno slogan, un mantra o una fede. Ora è già protagonista nella sua nuova avventura alla guida dell'Under 21 Azzurra, con cui ha ottenuto due vittorie nelle prime due uscite. Di cosa stiamo parlando? Della magia. Un qualcosa di unico che il neo Ct sa creare nelle sue squadre
