Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

La magia di Silvio Baldini ha già contagiato l'Italia Under 21

Daniele Barone

©Getty

Ha guidato tutto il percorso di Baldini nella passata stagione, a Pescara, come fosse uno slogan, un mantra o una fede. Ora è già protagonista nella sua nuova avventura alla guida dell'Under 21 Azzurra, con cui ha ottenuto due vittorie nelle prime due uscite. Di cosa stiamo parlando? Della magia. Un qualcosa di unico che il neo Ct sa creare nelle sue squadre

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ