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la storia

Maldini-Leonardo: un'amicizia profonda per risollevare la Nazionale

Peppe Di Stefano

©Getty

Si conoscono da quasi trent'anni e il feeling che si è creato è diventato fortissimo: non c'è solo un rapporto lavorativo tra Maldini e Leonardo, a cui sono affidate le sorti del rilancio della Nazionale. Ha ragione Malagò, quando parla di loro come di “Due facce della stessa medaglia” e i motivi sono diversi

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