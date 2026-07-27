Nuovi possibili scenari per la panchina della Nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della Figc Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro: Chiellini è un possibile nome
Dopo il mancato arrivo di Pirlo e soprattutto dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, per la panchina dell'Italia si aprono due nuovi scenari. Il favorito per il ruolo di ct azzurro adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente Figc Giovanni Malagò. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A (anche se fin qui non è mai stato contattato).
la ricostruzion
Dal caso Pirlo all'addio di Maldini-Leo: le tappe
Chiellini potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico
Giorgio Chiellini è uno dei possibili nomi per il ruolo di prossimo direttore tecnico della Nazionale al posto di Paolo Maldini. Ora resta da capire se Malagò vorrà mettere un punto sulla situazione scegliendo subito il nuovo ct azzurro, oppure se punterà prima di tutto sulla nomina del nuovo direttore tecnico, per poi scegliere insieme il prossimo allenatore. Martedì 28 luglio è in programma il Consiglio federale.