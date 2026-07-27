Nuovi possibili scenari per la panchina della Nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della Figc Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro: Chiellini è un possibile nome

MALDINI E LEONARDO SI DIMETTONO: LE NEWS SUL NUOVO CT